Еще двое пассажиров были травмированы.

Фото: zt.npu.gov.ua

В Коростене Житомирской области около 7 утра произошло ДТП с пассажирским автобусом. 66-летний водитель допустил столкновения машины с электропорой.

Водитель погиб на месте, сообщили в полиции Житомирской области.

"Двое пассажиров, 56-летняя и 63-летний жители Коростеня, обратились в местную больницу. Они проходят обследование", – добавили правоохранители.

Полиция устанавливает причины происшествия, проверяется информация о резком ухудшении самочувствия водителя, что могло привести к потере управления.

Напомним, в Николаевской области около часа ночи 19 февраля произошло ДТП с рейсовым автобусом "Одесса–Киев" и грузовиком Volvo. В результате аварии травмы получили 17 человек.