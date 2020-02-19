В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
Очі Майдану
Очі Майдану
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Путин уволил своего помощника Суркова
Путин уволил своего помощника Суркова
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
В Китае умер украинский тренер по фигурному катанию
В Китае умер украинский тренер по фигурному катанию
План уничтожения Майдана
План уничтожения Майдана
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Житомирской области пассажирский автобус врезался в столб, погиб один человек

Еще двое пассажиров были травмированы.

Фото: zt.npu.gov.ua
В Коростене Житомирской области около 7 утра произошло ДТП с пассажирским автобусом. 66-летний водитель допустил столкновения машины с электропорой.

Водитель погиб на месте, сообщили в полиции Житомирской области.

"Двое пассажиров, 56-летняя и 63-летний жители Коростеня, обратились в местную больницу. Они проходят обследование", – добавили правоохранители.

Полиция устанавливает причины происшествия, проверяется информация о резком ухудшении самочувствия водителя, что могло привести к потере управления. 

Напомним, в Николаевской области около часа ночи 19 февраля произошло ДТП с рейсовым автобусом "Одесса–Киев" и грузовиком Volvo. В результате аварии травмы получили 17 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также