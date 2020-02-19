Водитель погиб на месте, сообщили в полиции Житомирской области.
"Двое пассажиров, 56-летняя и 63-летний жители Коростеня, обратились в местную больницу. Они проходят обследование", – добавили правоохранители.
Полиция устанавливает причины происшествия, проверяется информация о резком ухудшении самочувствия водителя, что могло привести к потере управления.
Напомним, в Николаевской области около часа ночи 19 февраля произошло ДТП с рейсовым автобусом "Одесса–Киев" и грузовиком Volvo. В результате аварии травмы получили 17 человек.