Протестующие перекрыли улицу возле Кабмина с требованием уволить Сытника

Фото: Діана Буцко

Около полутора тысяч человек в среду вышли на митинг с требованием уволить директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Участники акции (это сотрудники олигарха Олега Бахматюка, фигуранта дела НАБУ) заблокировали проезжую часть на улице Грушевского у здания Кабмина и скандировали "Сытника геть!" и "Гончарук - выходи!".

Перед Кабмином установили сцена, а напротив здания установили фуру с плакатом "Сытник - не мешай работать".

Фото: Lb.ua

Кроме того, часть протестующих пришли с плакатами против принятия законопроекта №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, что в начале февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Артема Сытника с поста директора НАБУ. Под ним подписались 216 депутатов.

Директор НАБУ считает, что происходящее вокруг его имени связано с так называемым "делом рюкзаков" и делом Приватбанка.