Сытник связал попытку его уволить с делом Приватбанка

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назвал нелегитимной попытку его уволить и связал ее с делом Приватбанка.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"То, что сейчас происходит, связано с так называемым "делом рюкзаков", которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также делом Приватбанка, которое с недавних пор полностью передано в НАБУ. Вот две ключевые причины. Единственное, что для меня непонятно, почему это делается таким нецивилизованным способом. Бегают депутаты, относящиеся к определенным политическим кругам, собирают подписи и подталкивают других депутатов к совершению откровенно нелегитимного действия. Зачем это делается - думаю, мы получим ответы в ближайшее время", - заявил Сытник.

Он напомнил, что его досрочное увольнение Верховной Радой возможно фактически только в одном случае - после негативного вывода аудиторской комиссии.

"Есть аудит, который должен проводиться ежегодно и давать ответ на вопрос об эффективности руководства НАБУ. И, соответственно, результаты этого аудита являются основанием для вынесения вопроса об отставке в сессионный зал. Процедуры прописаны, но почему-то до сих пор не соблюдены", - сказал Сытник.

Директор НАБУ подчеркнул, что сам уходить в отставку не собирается.

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути. Напомню, что у меня нет права переизбрания, поэтому в любом случае рано или поздно эта история завершится", - сказал Сытник.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации Приватбанка в связи с его неплатежеспособность.

Привлеченная в 2017 году компания Kroll по итогам аудита банка установила, что до национализации Приватбанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Банком раньше владел Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.