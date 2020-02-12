НАБУ завершило расследование против экс-нардепа Сольвара по делу о незаконной компенсации за аренду жилья

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по факту необоснованного получения народным депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов Русланом Сольваром более 361 тыс. гривен компенсации за аренду жилья.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

11 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомлением перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционного суд. Действия Сольвара квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

"По данным следствия, в ноября 2014 года экс-парламентарий получил в пользование оплачиваемый за счет государственного бюджета номер в гостинице «Киев», поскольку не имел собственного жилья в столице. Однако, как выяснили детективы, не смотря на то, что в начале марта 2017 подозреваемый получил в наследство квартиру в Киеве, он не сообщил об этом факте Управление делами Аппарата Верховной Рады. Это позволило ему и дальше получать компенсационные выплаты из госбюджета", - говорится в сообщении.

Только в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, экс-депутат отказался от получения денег. За эти полтора года, как установило следствие, он успел получить более 361 тыс. гривен компенсации за аренду жилья.

Напомним, 18 лекабря 2019 года Сольвару вручили подозрение в получении компенсации 360 тыс. гривен за жилье при наличии у него квартиры в Киеве.

В начале декабря прошлого года первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук вернул аппарату парламента выплаченные ему 39,6 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в сентябре-октябре. Движение "Чесно" выяснило, что Стефанчук арендует квартиру у своей тещи. По данным журналистов, Стефанчук арендовал у нее квартиру и до депутатства, но ранее указывал в своей декларации безвозмездную аренду.