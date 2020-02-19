Торговля необработанной древесиной переведена на электронные аукционы, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на данный момент торговля всей необработанной древесиной переведена на электронные аукционы. Об этом сообщил пресс-центр Кабмина.

"В начале февраля торговлю всей необработанной древесиной перевели на электронные аукционы.. А это - прозрачное ценообразование и выведение на рынок древесины из тени", - сказано в сообщении.

Правительство также запускает централизованный учет древесины. При этом были уволены самые "одиозные" лесоводы Закарпатья и Харьковской области.

Напомним, в ноябре Кабмин запустил "лес в смартфоне" для электронной регистрации заготовки древесины и контроля вырубок деревьев. Отмечается, что каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.