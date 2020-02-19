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В Луганской области задержали боевика российско-оккупационных войск

Он пытался пересечь блокпост на машине. 

В Луганской области задержали боевика российско-оккупационных войск
Фото: facebook.com

В Луганской области военные Национальной гвардии Украины задержали боевика российско-оккупационных войск. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии в ОТУГ "Пивнич" обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост неподалеку Городища в Луганской области", – говорится в сообщении.

В поисковой базе этот гражданин 1958 года рождения числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям. 

Его задержали и доставили в Белоцерковское отделение полиции ГУ НП в Луганской области по подозрению в преступлении, предусмотренного статье 260 Уголовного кодекса Украины – создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Напомним, 27 января Служба безопасности Украины задержала в Мариуполе боевика "ДНР", который был гранатометчиком и обстреливал позиции украинских военных и жилые массивы по направлению Торецка.  

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