Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий

Ведущие политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" Владимир Полуев и Анна Степанец стали консультантами канала для оккупированных территорий, который создается вместо телеканала иновещания UATV.

Об этом сообщила в фейсбуке бывшая журналистка UATV Анастасия Федченко. Также эту информацию подтвердил источник "Детектора медиа".

"По просьбе трудящихся. Консультанты - ведущие "112 канала" Владимир Полуев и Анна Степанец. Нового редактора я ждать не стала", - написала Федченко.

Она также сообщила, что 17 января написала заявление на увольнение с UATV. По ее словам, с телеканала уволились две трети коллектива.

"Около недели назад появилась информация, что пришли новые шеф-редакторы. Из "112 канала". Затем они оказались консультантами. Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий", - рассказала Федченко.

Напомним, 12 января телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций, с 13 января программы выходят в записи. Планировалось, что 15 февраля вместо UATV должен начать вещание новый государственный развлекательно-информационный канал для временно оккупированных территорий, который будет вещать на украинском и русском языках и показывать развлекательный контент и собственные новости. Позже министр Владимир Бородянский сообщил, что новый канал начнет вещание 1 марта 2020 года.

В декабре 2018 года телеканал "112 Украина" поменял владельца. Им стал народный депутат Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку. Предыдущий собственник - немец Эдуард Катц (который, вполне вероятно, был подставным лицом) - заявил о выходе из медиабизнеса в Украине.

9 января 2020 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил телеканалу "112 Украина" внеочередную проверку из-за разжигания вражды.