«Хотят ли русские войны?!» По мотивам битвы Кислицы с Небензя

Во всей истории с инициированным заседанием Совета Безопасности ООН изначально все было понятно, это – бессмысленное шоу одного актера, который показывает всем давно надоевшее представление. Однако есть одно «но» – спланированная Москвой синхронная атака подконтрольных РФ вооруженных формирований на Донбассе. Причем она была осуществлена не просто с применением запрещенных видов вооружения. Её провели именно в местах ранее отведенных войск.

Проигрыш России в Совбезе

По результатам инициированного РФ заседания Совбеза ООН по выполнению Минских договоренностей не произошло ничего интересного. Как в преддверии этого события абсолютно верно заявили в украинском МИДе: созванное РФ заседание – «ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей».

Фото: frontnews.eu Постпред РФ в ООН Василий Небензя

Все так и произошло: не останавливаясь на подробностях, саму суть российской позиции сформулировать весьма просто: «гражданская война, ихтамнет, прямые переговоры, Украина не выполняет Минск»… В общем, ничего нового.

Довольно традиционной и прогнозируемой была позиция Запада, а именно тех его представителей, которые на сегодня являются членами Совбеза ООН. Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша поддержали Украину и осудили аннексию Крыма Россией, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. После заседания ими было сделано заявление: «Мы полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины согласно ее международно- признанными границами».

И всё бы ничего, но …

Сигнал от российских боевиков

В день заседания и, что очень важно, до его начала, на Донбассе произошло резкое обострение обстановки: ВСУ пришлось участвовать в 5-часовом военном противостоянии с пророссийскими боевиками под Золотым, унесшему жизнь 22-летнего бойца 72-й Отдельной механизированной бригады. Так почему это было сделано именно в это время? Даже для понимающих суть политики Кремля экспертов, данная атака была уж слишком демонстративной и чрезмерной.

Действительно, наглость запредельная даже по меркам современной российской политики, сама атака началась около 5:00 утра в районе Золотого (шахта Родина), Орехово и Новотошковки. Причем обстрелы были такой силы и интенсивности, что их было слышно даже в Лисичанске. Кроме того, форма применения артиллерии не использовалась боевиками с 2015 года - так называемая схема «работы по квадратам», то есть массированное ее применение. По результатам боестолкновения выяснилось, что пули долетали до Золотого, в Новотошковке зафиксировано попадание в жилой массив, разрушено жилье.

Все перечисленное вполне подтверждает давно известную, хоть и простую истину: для Кремля в отношении Украины не изменилось ровным счетом ничего – в их понимании Украины существовать не должно.

И замминистра Украины Сергей Кислица, обращаясь к представителю страны-агрессора Василию Небензя, абсолютно точно нашёл для описания нынешней ситуации фрагмент стихотворения поэта Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны!». Причём не просто хотят, а уже воюют. Однако при этом и понимает: военным путём решение невозможно. Отсюда как провокации, так и принуждение…

Постпред України в ООН Сергій Кислиця процитував вірша поета Євгена Євтушенка «Хотят ли русские войны», звертаючися до представника Росії Василя Небензі з приводу параду на 9 травня у Москві pic.twitter.com/2lcKqyT9W9 — hromadske (@HromadskeUA) February 18, 2020

Позиция Украины

Позиция Украины достаточно проста: находясь в фарватере политики Запада, наша страна пытается создать условия, при которых потери в широком смысле России станут значительно больше, чем выгоды от поддержания очага напряженности на Донбассе в горячей фазе. Далее, после нарастания таких потерь до критичного уровня РФ будет просто вынуждена уйти из Донецка и Луганска, а вполне возможно, что и из Крыма.

Не верите в такую возможность? Посмотрите итоги Крымской войны 1853-1856 годов. В ее начале Российская империя, озабоченная собственным величием и ослаблением Османской империи, решила, что «Константинополь наш», а в конце – «не вынесла позора».

Именно в таком контексте и следует рассматривать инициативы Зеленского: разведение войск, разнообразные мирные планы и даже последние заявления во время Мюнхенской конференции по безопасности. Суть проста: ни у кого на Западе не должно присутствовать ни единого аргумента в пользу снятия с РФ санкций, сколько бы об этом в ЕС не говорилось.

Фото: Макс Левин

В то же время НАТО, невзирая на различные пертурбации, полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Состояние России

В то же время Кремль стал явным заложником ситуации им же и созданной. Развязав войну и столкнувшись с адекватным отпором, у Путина, как и у товарища Саахова из «Кавказской пленницы» теперь только два пути: «или мы ее в ЗАГС или она нас к прокурору». Чем все в фильме закончилось – известно.

Вот и представителям Кремля совершенно не хочется посмотреть изнутри на здание Международного трибунала в Гааге. Причем шансы на это становятся все больше, ведь ситуация в самой РФ ох как не проста и крайне напоминает предреволюционную.

Кремль многие вещи делает по инерции, руководствуясь желаниями живущего в своем персональном и иллюзорном мире вождя. Представьте на секунду, что не дай Бог желания Путина сбылись и Украина с Беларусью стали частью нового союзного государства…санкции снимут? Конечно же нет, скорее еще более усилят.

Понимает ли это Путин? Не знаем. Но данная ситуация Москвой поддерживается. Почему? Потому что если бы не началась агрессия в отношении Украины, экономика РФ точно так же вошла в состояние глубокой рецессии, как это произошло сейчас. Причина довольно проста: сами заложенные в ней модели в принципе слабы.

Фото: EPA/UPG Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Козак

Так хотят ли русские войны?

Именно осознавая невозможность решить вопрос чисто военным путем, Кремль будет пытаться принудить Украину к миру на своих условиях. Ведь только в этом случае можно будет и о снятии санкций вопрос поднять. Вполне возможно, что именно в этом и заключается суть замены Суркова на Козак: нашей стране будут активно предлагать «большой договор» и чем дольше Украина будет упираться, тем есть большая вероятность, что нам предложат постоянные выплаты – как когда-то предложили Чечне.

Здесь, кажется, все хорошо, за исключением одного – это поставит крест на Евроатлантических устремлениях нашей страны. Это ловушка, хоть и сладкая.

Что РФ может предложить в «пакете»? «Крымнаш», поставки днепровской воды на полуостров, отказ от НАТО-ЕС, в общем, стандартные условия. На этом фоне, кстати, даже Донбасс могут отдать, ведь он за последнее время для Москвы превратился в чемодан без ручки, когда «и нести тяжело, и выбросить жалко».

Разговоры об украинских пенсиях для Донецка и Луганска именно из этой серии: ситуация с финансированием «народных республик» для Кремля, конечно, не критичная, но тяжелая. С этой точки зрения и заседание Совбеза ООН, эскалация на Донбассе и еще много чего другого - вполне понятное и легко объяснимое явление.

Осознание этой в общем-то простой логики подсказывает один вывод: многим в нашей стране стоило бы сбросить «розовые очки» и осознать, что Кремль в своих агрессивных действиях в отношении Украины не остановится, какие бы мирные планы ему не предлагали.

За последние годы Украина и ее западные союзники сделали многое. Если в 2014-2015 на вопрос «Хотят ли русские войны?!», ответ был однозначен – да, то в 2020 году ответ не так прост. Может многие все еще и желают, но точно уже не могут. И это более хорошая тенденция…