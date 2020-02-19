Война с коронавирусом – Украина идет своим путем

Общий термин семейства вирусов "коронавирус" определенно станет в словарях "словом года-2020", как и его Уханьская разновидность, обозначенная официально COVID-19. Несмотря на все драконовские меры, предпринимаемые властями КНР для обуздания этой смертельной болезни, на сегодняшний день нет никаких признаков угасания эпидемии. Хотя эти меры оценены международными организациями как полностью верные. Однако родная украинская стратегия вызывает очень много вопросов.

Украинская специфика

До вчерашнего дня Украина воспринимала развитие ситуации с COVID-19 в режиме созерцания. Сейчас все страны эвакуируют из Китая своих граждан. Это вопрос не только национального престижа, но и национальной безопасности. Государственные медицинские службы должны получить в свое распоряжение возможных носителей вируса для выработки средств лечения. Но когда дело дошло до эвакуации граждан Украины и других стран на территорию Украины, началась форменная паника.

Вчера жители села Микулинцы в Тернопольской области, узнав о возможном размещении эвакуируемых на территории близлежащего санатория "Медоборы" в селе Конопкивка, перекрыли важную автомобильную трассу и ныне требуют от властей отказаться от этого плана. Сегодня взбунтовался Львов и Ривне.

Фото: Zahid.net В городе Винники во Львовской области люди перекрыли подъезд к местному госпиталю

Напомним, что еще 26 января, то есть, почти месяц назад премьер-министр Алексей Гончарук создал оперативный штаб при Министерстве здравоохранения для борьбы с коронавирусом, куда вошли представители Пограничной службы, Госпотребслужбы, МВД и Государственной таможенной службы.

Первый вопрос, который возникает – почему забыли о Министерстве Обороны и МЧС? Мы имеем дело с вирусом, который по своему смертельному действию вполне может быть приравнен к боевому типу биологического оружия. А наибольший опыт борьбы с массовыми инфекционными заболеваниями у нас имеют как раз военные врачи.

Главными "оптовыми импортерами" опасных инфекций в нашей стране являются именно военнослужащие, проходящие службу в Африке в миротворческих миссиях ООН. По окончании миссии эта категория обязательно проходит карантин, невзирая на долгую разлуку и желание увидеться с семьей. В экстренных случаях наших бойцов эвакуируют на родину для прохождения лечения. Вторая группа риска – коммерческие моряки. Центр борьбы с разного рода заморскими инфекциями исторически находится в Одессе.

Фото: GeneralStaff.ua Украинские миротворцы в Либерии

Кроме того, именно в распоряжении Министерства Обороны находятся специализированные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специально подготовленные и снаряженные для борьбы, в том числе и с очагами опасных инфекций. Еще в 2002 году президент Кучма отправил такой батальон в Кувейт для защиты местного населения и коалиционных войск от возможного применения Саддамом Хусейном химического оружия. Но о мобилизации войск РХБЗ для защиты собственно Украины сейчас речь почему-то не идет.

Следующее. Элементарный здравый смысл и мировая практика говорят о том, что карантин следует организовать в условиях полной изоляции потенциальных носителей от остального населения. В идеале это должен быть полевой лагерь из надувных медицинских модулей где-то в дальнем углу военного полигона с максимально усиленной охраной периметра, которая полностью пресекает возможность проникновения любых лиц в любую сторону.

Свиной грипп ничему не учит

Эпидемия гриппа ничему не научила украинские власти даже на протяжении каденций уже четверых президентов Украины. Сколько за это время сменилось премьер-министров и кабинетов, вообще лень считать.

Военные врачи с богатым зарубежным стажем обращают внимание, что по сегодняшний день в украинских аэропортах отсутствуют системы тепловизионного наблюдения, которые позволяют дистанционно выявлять в толпе лиц с высокой температурой, которые определенно являются явными разносчиками инфекций.

Фото: https://kbp.aero/ Аэропорт Борисполь

Очевидно, что тепловизоров нет также и в аэропорту Львова, не говоря уже о наземных пунктах пограничного перехода. За последние 10 лет Украина их не установила ни за свои деньги, и не просила на это дело чужие – в рамках международной помощи.

Очень странно и подозрительно выглядят даже разговоры о планах привезти и разместить на карантин эвакуированных из Китая почему-то поближе к западной границе. Ведь если даже все эвакуированные окажутся полностью здоровыми, но коронавирус все же проникнет в западные регионы другим путем, то польские власти будут обязаны закрыть свои восточные границы. И даже не только восточные, но и западные. Потому как случаи коронавируса зафиксированы уже и в Германии, куда украинские трудовые мигранты едут транзитом во все возрастающих количествах через Польшу.

Не стоит говорить, что закрытие на карантин границ станет экономической и социальной катастрофой, потому что вся финансовая и социальная стабильность Украины последних лет обеспечивается главным образом нашими трудовыми мигрантами и их денежными перечислениями в Украину.