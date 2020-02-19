Война с коронавирусом – Украина идет своим путем

Украинская специфика
До вчерашнего дня Украина воспринимала развитие ситуации с COVID-19 в режиме созерцания. Сейчас все страны эвакуируют из Китая своих граждан. Это вопрос не только национального престижа, но и национальной безопасности. Государственные медицинские службы должны получить в свое распоряжение возможных носителей вируса для выработки средств лечения. Но когда дело дошло до эвакуации граждан Украины и других стран на территорию Украины, началась форменная паника.
Вчера жители села Микулинцы в Тернопольской области, узнав о возможном размещении эвакуируемых на территории близлежащего санатория "Медоборы" в селе Конопкивка, перекрыли важную автомобильную трассу и ныне требуют от властей отказаться от этого плана. Сегодня взбунтовался Львов и Ривне.
Напомним, что еще 26 января, то есть, почти месяц назад премьер-министр Алексей Гончарук создал оперативный штаб при Министерстве здравоохранения для борьбы с коронавирусом, куда вошли представители Пограничной службы, Госпотребслужбы, МВД и Государственной таможенной службы.
Первый вопрос, который возникает – почему забыли о Министерстве Обороны и МЧС? Мы имеем дело с вирусом, который по своему смертельному действию вполне может быть приравнен к боевому типу биологического оружия. А наибольший опыт борьбы с массовыми инфекционными заболеваниями у нас имеют как раз военные врачи.
Главными "оптовыми импортерами" опасных инфекций в нашей стране являются именно военнослужащие, проходящие службу в Африке в миротворческих миссиях ООН. По окончании миссии эта категория обязательно проходит карантин, невзирая на долгую разлуку и желание увидеться с семьей. В экстренных случаях наших бойцов эвакуируют на родину для прохождения лечения. Вторая группа риска – коммерческие моряки. Центр борьбы с разного рода заморскими инфекциями исторически находится в Одессе.
Кроме того, именно в распоряжении Министерства Обороны находятся специализированные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специально подготовленные и снаряженные для борьбы, в том числе и с очагами опасных инфекций. Еще в 2002 году президент Кучма отправил такой батальон в Кувейт для защиты местного населения и коалиционных войск от возможного применения Саддамом Хусейном химического оружия. Но о мобилизации войск РХБЗ для защиты собственно Украины сейчас речь почему-то не идет.
Следующее. Элементарный здравый смысл и мировая практика говорят о том, что карантин следует организовать в условиях полной изоляции потенциальных носителей от остального населения. В идеале это должен быть полевой лагерь из надувных медицинских модулей где-то в дальнем углу военного полигона с максимально усиленной охраной периметра, которая полностью пресекает возможность проникновения любых лиц в любую сторону.
Свиной грипп ничему не учит
Эпидемия гриппа ничему не научила украинские власти даже на протяжении каденций уже четверых президентов Украины. Сколько за это время сменилось премьер-министров и кабинетов, вообще лень считать.
Военные врачи с богатым зарубежным стажем обращают внимание, что по сегодняшний день в украинских аэропортах отсутствуют системы тепловизионного наблюдения, которые позволяют дистанционно выявлять в толпе лиц с высокой температурой, которые определенно являются явными разносчиками инфекций.
Очевидно, что тепловизоров нет также и в аэропорту Львова, не говоря уже о наземных пунктах пограничного перехода. За последние 10 лет Украина их не установила ни за свои деньги, и не просила на это дело чужие – в рамках международной помощи.
Очень странно и подозрительно выглядят даже разговоры о планах привезти и разместить на карантин эвакуированных из Китая почему-то поближе к западной границе. Ведь если даже все эвакуированные окажутся полностью здоровыми, но коронавирус все же проникнет в западные регионы другим путем, то польские власти будут обязаны закрыть свои восточные границы. И даже не только восточные, но и западные. Потому как случаи коронавируса зафиксированы уже и в Германии, куда украинские трудовые мигранты едут транзитом во все возрастающих количествах через Польшу.
Не стоит говорить, что закрытие на карантин границ станет экономической и социальной катастрофой, потому что вся финансовая и социальная стабильность Украины последних лет обеспечивается главным образом нашими трудовыми мигрантами и их денежными перечислениями в Украину.