В Китае заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса

Китайские ученые сообщили, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 уже преодолён. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Chinese Journal of Epidemiology.

Отмечается, что уже у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты, пациенты со слабым здоровьем или другими заболеваниями.

В исследовании казано, что приблизительно 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% - как тяжелые, и только 4,7% - как критические. Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%. Мужчины умирают чаще - 2,8%, чем женщины - 1,7%.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что количество погибших от коронавируса превысило 2000. Китайская национальная комиссия по здравоохранению сообщила о 1749 новых случаях заражения – это самый низкий ежедневный прирост начиная с 29 января.

Раннее ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней предполагали, что распространение коронавируса нового типа достигнет своего пика во второй половине февраля.