Самолет из Уханя доставит 48 украинцев и 27 иностранных граждан

Самолет авиакомпании SkyUp доставит из Китая 48 граждан Украины и 27 иностранцев.

Об этом на брифинге в среду рассказал государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"На посадку явились все 48 граждан Украины, которые выразили желание эвакуироваться, а также явились 29 иностранных граждан, из которых двое граждан Казахстана, которые покинут борт во время технической посадки в Алматы", - сказал он.

В Украину эвакуируются 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы.

На момент брифинга пассажиры лайнера проходили третий санитарный кордон, после которого самолет сможет вылететь в Украину с промежуточной посадкой в Алматы.

Напомним, что самолет прилетит в Украину утром 20 февраля. Пассажиров самолета вместе с экипажем и представителями других служб, задействованных в эвакуации, поместят на 14-дневную обсервацию. Место, где людей изолируют, пока держится в тайне.