Очі Майдану
Очі Майдану
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
В Китае умер украинский тренер по фигурному катанию
В Китае умер украинский тренер по фигурному катанию
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
План уничтожения Майдана
План уничтожения Майдана
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Самолет из Уханя доставит 48 украинцев и 27 иностранных граждан

Лайнер прилетит в Украину утром 20 февраля.

Самолет из Уханя доставит 48 украинцев и 27 иностранных граждан
Фото: china.mfa.gov.ua

Самолет авиакомпании SkyUp доставит из Китая 48 граждан Украины и 27 иностранцев.

Об этом на брифинге в среду рассказал государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"На посадку явились все 48 граждан Украины, которые выразили желание эвакуироваться, а также явились 29 иностранных граждан, из которых двое граждан Казахстана, которые покинут борт во время технической посадки в Алматы", - сказал он.

В Украину эвакуируются 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы.

На момент брифинга пассажиры лайнера проходили третий санитарный кордон, после которого самолет сможет вылететь в Украину с промежуточной посадкой в Алматы.

Напомним, что самолет прилетит в Украину утром 20 февраля. Пассажиров самолета вместе с экипажем и представителями других служб, задействованных в эвакуации, поместят на 14-дневную обсервацию. Место, где людей изолируют, пока держится в тайне.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также