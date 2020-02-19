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Кабмин запустил реорганизацию казенных протезных заводов

Решение призвано повысить их конкурентоспособность.

Кабмин запустил реорганизацию казенных протезных заводов
Фото: odesaprotez.com.ua

Кабинет министров на заседании в среду принял решение о реорганизации государственных протезных заводов.

Пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что из казенных предприятий они станут государственными коммерческими предприятиями. Это решение касается восьми заводов: Винницкого, Днепропетровского, Львовского, Одесского, Полтавского, Тернопольского, Харьковского и Киевского.

По мнению правительства, это решение повысит их конкурентоспособность.

"Решение поможет предприятиям наладить конкурентоспособное производство в условиях рынка, на котором сегодня работает около 90 компаний. Это, в свою очередь, позволит сделать средства реабилитации более качественными, учитывать индивидуальные потребности людей с инвалидностью, в том числе детей. Кроме того, поскольку эти предприятия предоставляют реабилитационные услуги, рыночные условия позволят улучшить также качество услуг, а не только технических средств реабилитации. То есть это возможность для наших предприятий повысить собственную эффективность и конкурировать на рынке, а не фактически содержаться им", - прокомментировала решение министр Юлия Соколовская.

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