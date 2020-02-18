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Скалецкая: место обсервации для украинцев из Китая еще не выбрали

Рассматриваются 12 возможных объектов.

Скалецкая: место обсервации для украинцев из Китая еще не выбрали
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что окончательный выбор места, где будут изолированы эвакуированные украинцы из Китая, еще не сделан.

"Достаточно много объектов анализировали и анализируем до сих пор, чтобы иметь несколько вариантов", - сказала Скалецкая на брифинге во вторник вечером.

По ее словам, объект должен отвечать трем основным требованиям.

"Ключевое и основное требование - эпидемическая безопасность для пребывания лиц в учреждении, и для окружающей среды, населения. На сегодня таких объектов мы достаточно много анализировали и анализируем дальше. Второе - вопрос комфорта. Мы понимаем, что мы размещаем лиц на 14 дней в помещения, где они будут ограничены в передвижении. Третий фактор - вопрос возможности со стороны МВД и Нацгвардии обеспечить охрану этого объекта", - сказала Скалецкая.

Министр уточнила, что власти рассматривали около 20 объектов в разных частях Украины, а "сейчас в этапе подготовки и анализа - 12".

Напомним, что борт с пассажирами из Китая прилетит в Украину утром 20 февраля. Он доставит 49 украинцев и около 25 иностранцев - граждан Аргентины, Черногории, Израиля, Норвегии, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

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