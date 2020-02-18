Скалецкая: место обсервации для украинцев из Китая еще не выбрали

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что окончательный выбор места, где будут изолированы эвакуированные украинцы из Китая, еще не сделан.

"Достаточно много объектов анализировали и анализируем до сих пор, чтобы иметь несколько вариантов", - сказала Скалецкая на брифинге во вторник вечером.

По ее словам, объект должен отвечать трем основным требованиям.

"Ключевое и основное требование - эпидемическая безопасность для пребывания лиц в учреждении, и для окружающей среды, населения. На сегодня таких объектов мы достаточно много анализировали и анализируем дальше. Второе - вопрос комфорта. Мы понимаем, что мы размещаем лиц на 14 дней в помещения, где они будут ограничены в передвижении. Третий фактор - вопрос возможности со стороны МВД и Нацгвардии обеспечить охрану этого объекта", - сказала Скалецкая.

Министр уточнила, что власти рассматривали около 20 объектов в разных частях Украины, а "сейчас в этапе подготовки и анализа - 12".

Напомним, что борт с пассажирами из Китая прилетит в Украину утром 20 февраля. Он доставит 49 украинцев и около 25 иностранцев - граждан Аргентины, Черногории, Израиля, Норвегии, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.