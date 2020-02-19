Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева провел испытания нового самолета для ВМФ России с украинскими двигателями, которые Украина запретила поставлять в Россию еще в 2018 году.

Об этом пишет "Новая газета".

Отмечается, что тестовые испытания очередного серийного поисково-спасательного самолета-амфибии Бе-200ЧС прошли 14 февраля.

"Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России", - сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации РФ.

Бе-200 (летающая лодка) - российский самолет-амфибия, разработанный еще в начале 90-х годов. Первый тестовый полет самолета состоялся в 1998 году. С 2003 года Бе-200 используется для тушения лесных пожаров. Он способен набирать до 12 тонн воды.

По данным издания, в 2018 году ТАНТК им. Бериева подписал контракт с американской компанией Seaplane Global Air Services на поставку 10 самолетов для работы в США. Американцы согласились купить четыре машины и подписали опцион еще на шесть. При этом стороны договорились, что на первых двух машинах будут стоять украинские двигатели запорожского авиастроительного предприятия "Мотор Сич", а остальные оснастят французско-российскими агрегатами SaM146.

Выпуск двухконтурных турбореактивных двигателей Д436ТП налажен в Запорожье, и до 2018 года Украина регулярно снабжала своей продукцией таганрогских авиастроителей. По данным Украинского промышленного портала, цена каждой силовой установки - $2,496 млн.

Фото: beriev.com

Издание отмечает, что после того как Киев разорвал военно-техническое сотрудничество с Москвой, Украина выполнила контракты, заключенные до 2015 года, и отказалась подписывать новые соглашения, в том числе на продукцию двойного назначения. В связи с этим Объединенная двигателестроительная корпорация РФ заявила, что к 2024 году намерена сделать для таганрогской амфибии исключительно российский двигатель.

Напомним, в марте 2014 года госконцерн "Укроборонпром" прекратил поставки оружия и военной техники в Российскую Федерацию.