В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Украинку не эвакуировали из Уханя из-за собаки
Украинку не эвакуировали из Уханя из-за собаки
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
В Кременчуге на остановке застрелили мужчину
В Кременчуге на остановке застрелили мужчину
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
ГлавнаяОбществоЖизнь

"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек

В Попаснянском водоканале считают, что "они глумятся над нами".

"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
Фото: izvestia.kiev.ua

"Власти" неподконтрольной части Луганской области рассчитываются за потребленную воду украинскими копейками.

Об этом сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.

"Представители той стороны привозят деньги на мост в городе Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет", - рассказал он в комментарии hromadske.

Лысенко отметил, что если раньше так называемая "ЛНР" рассчитывалась гривнами, то сейчас перешла на копейки.

"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную, - ред.)", - рассказал заместитель директора водоканала.

"Думаю, они глумятся над нами", - добавил он.

24 декабря 2019 года в Луганской области семь насосных станций отключили от электроснабжения из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались более 80 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска.

Напомним, воду в Лисичанске ранее отключали также 18 октября. Жители из Лисичанска, Приволья и Новодружеска были без воды. Из-за этого 22 октября объявляли чрезвычайную ситуацию. Отключения воды происходят из-за задолженности за потребленную электроэнергию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также