"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек

"Власти" неподконтрольной части Луганской области рассчитываются за потребленную воду украинскими копейками.
Об этом сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.
"Представители той стороны привозят деньги на мост в городе Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет", - рассказал он в комментарии hromadske.
Лысенко отметил, что если раньше так называемая "ЛНР" рассчитывалась гривнами, то сейчас перешла на копейки.
"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную, - ред.)", - рассказал заместитель директора водоканала.
"Думаю, они глумятся над нами", - добавил он.
24 декабря 2019 года в Луганской области семь насосных станций отключили от электроснабжения из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались более 80 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска.
Напомним, воду в Лисичанске ранее отключали также 18 октября. Жители из Лисичанска, Приволья и Новодружеска были без воды. Из-за этого 22 октября объявляли чрезвычайную ситуацию. Отключения воды происходят из-за задолженности за потребленную электроэнергию.