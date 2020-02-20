В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Об этом сообщают "Факты", а также пользователи в соцсетях.

Отмечается, что с вечера среды возле медицинского центра Нацгвардии "Новые Санжары" собрались около 100 человек, протестуя против возможного поселения сюда людей, эвакуированных из Уханя.

По состоянию на утро 20 февраля людей собралось еще больше. Между протестующими и правоохранителями уже возникли небольшие стычки.

"Обсуждаем возможное заселение санатория инфицированными коронавирусом граждан Украины, которых привезли из Китая. Никто толком не знает ситуации. Слухи разные ходят. Народ против такой затеи", - цитирует издание местного жителя Николая Яременко.

Председатель Новосанжарской объединенной территориальной громады Инна Коба, которая тоже находилась возле медицинского центра, рассказала журналистам, что ничего не знала о летящем в Полтаву самолете из Китая. А с утра это событие планируется обсудить на внеплановой сессии поселкового совета.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Китая вечером 19 февраля. В Украину он должен прибыть в 8 утра 20 февраля. Из Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансов даже те, кто подцепил обычную простуду, так как на борт не пускали людей, у которых температура тела выше 37,2 градуса.

Эвакуированные смогут покинуть место обсервации через 14 дней, после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки. Тем не менее, в нескольких городах прошли акции против их размещения. В частности, жители Микулинцев устроили молебен на блок-посту на въезде в санаторий. Ранее руководитель тернопольского санатория под давлением местных жителей написал отказ от приема украинцев из Китая.

На выходных аналогичные акции происходили в львовском поселке Шкло. Там тоже местные жители выступили против размещения эвакуированных.

14 февраля депутаты Обуховского райсовета на внеочередной сессии проголосовали за то, чтобы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и нардепу Александру Дубинскому с просьбой не допустить размещения на территории Обуховского района эвакуированных из Уханя украинцев.

19 февраля жители пригорода Львова перекрывали въезд в местный госпиталь из-за слухов о размещении в нем украинцев из Китая.

По сообщениям СМИ, принять украинцев из Китая на карантин согласилась больница в Мироновке Киевской области.