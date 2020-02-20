​Число новых заражений коронавирусом в Китае за сутки снизилось вчетверо

В Китае сократилось количество случаев заражения коронавирусом COVID-19. Так, за последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

Днем ранее власти страны сообщали о 1749 новых больных.

Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции, объяснили в комиссии. В целом за весь период в Китае вирус обнаружен у 74576 человек.

Кроме того, за последний день в Китае еще 114 человек скончались от воспаления легких, вызываемого новым вирусом. Таким образом, с начала вспышки в стране погибли уже 2118 человек.

В Японии скончались два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, зараженных коронавирусом. Больные, мужчина и женщина, были старше 80 лет. Первые 500 пассажиров, у которых не был выявлен вирус нового типа, начали покидать судно после окончания двухнедельного карантина. Однако несколько сотен пассажиров остаются на борту. Каждый, кто вступал в контакт с больными, должен провести в карантине еще 14 дней.

Напомним, вспышка легочного заболевания, вызываемого вирусом нового типа, была зафиксирована в китайском городе Ухане в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. Случаи заражения за пределами КНР были зафиксированы более чем в 25 странах.

19 февраля китайские ученые сообщили, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 уже преодолён.

Вечером 19 февраля из Уханя вылетел самолет с украинцами. Он доставит из Китая 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы. После прибытия украинцев отправят на 14-дневную обсервацию.