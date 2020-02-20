Фото: EPA/UPG

Не менее восьми человек были убиты в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Как минимум пять человек получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

По сообщениям очевидцев, вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек. Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт.

По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Сообщалось, что что один человек был задержан, в СМИ появились снимки молодого мужчины в наручниках, которого ведут полицейские, однако полиция вскоре заявила, что задержанный не имеет никакого отношения к нападениям.

Несколькими часами позже полиция сообщила, что предполагаемый участник нападений найден мертвым в своей квартире и что рядом с ним находилось тело еще одного человека. Правоохранительные органы предполагают, что вероятный преступник действовал в одиночку. Пока что ни сведений о его личности, ни о жертвах, а также об их гражданстве, не обнародовано.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт выразил соболезнования родным погибших.

Напомним, в январе в городе Рот-ам-Зе на юге Германии мужчина застрелил шестерых человек. Как выяснилось, мужчина застрелил своих родителей и четверых других членов своей семьи из самозарядного оружия, затем вызвал полицию и ждал, когда за ним приедут.