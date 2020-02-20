Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
"Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов. Прозвучали поминальные колокола", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 февраля в Киеве прошли мероприятия, посвященные памяти Героев Небесной сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины.
18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли десятки протестующих. Именно 18 числа после боев в правительственном квартале, когда сотни Самообороны Майдана понесли значительные потери, а сотни человек получили ранения, власть приняла решение окончательно зачистить Майдан.
На следующий день была объявлена антитеррористическая операция, которая вылилась в еще более масштабные бои и, в конце концов, привела к свержению режима Виктора Януковича.