В Бердичеве трем школьницам объявили о подозрении в избиении подруги

Следователи Бердичевского отдела полиции объявили подозрение в хулиганстве трем девушкам 14-15 лет, причастным к избиению подруги. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Инцидент произошел 17 февраля во селе Хажин. Трое девушек назначили встречу другой якобы для разговора и избили ее. Во время этого одна из обидчиц снимала все на мобильный телефон.

Пострадавшая от избиения девочка сейчас находится в больнице.

Полицейские установили личности зафиксированных на видео участниц драки и открыли уголовное производство. Им объявили о подозрении по ч.2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы или до 4 лет заключения.

Отмечается, что законодательством предусмотрено наступления уголовной ответственности за такие действия с 14-летнего возраста.

Напомним, в Черкасской области 8-летний мальчик впал в кому после жестокого избиения одноклассниками.