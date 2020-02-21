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ВАКС отказался смягчить меру пресечения для Бернацкой

Бывшая чиновница должна внести 7 млн гривен залога.

ВАКС отказался смягчить меру пресечения для Бернацкой
Фото: Макс Требухов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась смягчить меру пресечения для бывшей первой замминистра юстиции Наталье Бернацкой.

Об этом сообщил пресс-центр судебной власти Украины.

4 февраля Бернацкой назначили залог в размере 7 млн гривен по делу "Золотого мандарина". Бывшую чиновницу обязали сдать заграничные паспорта и не общаться с другими подозреваемыми, свидетелями в деле.

Адвокаты Бернацкой подали апелляционные жалобы, но коллегия судей ВАКС решила оставить в силе предыдущее постановление следственного судьи.

Напомним, что по данным следствия, в сентябре 2013 года представитель компании "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольной экс-нардепу "Народного фронта" Георгию Логвинскому, по его непосредственному указанию, подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании с Украины 54,179 млн гривен в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго".

Следствие утверждает, что в это время у "Золотого Мандарина" уже было положительное решение украинсого суда, за реализацией которого компания не обращалась в исполнительную службу. Об этом факте европейский суд уведомлен не был. Компания также отступила право требования к "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с Логвинским.

В дальнейшем, по версии следствия, бывший народный депутат договорился с руководством Министерства юстиции, и при его содействии правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора. На этом основании в феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило долг. По версии правохранителей органов, таким образом государственному бюджету был нанесен ущерб более чем 54 млн грн.

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