ВАКС отказался смягчить меру пресечения для Бернацкой

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась смягчить меру пресечения для бывшей первой замминистра юстиции Наталье Бернацкой.

Об этом сообщил пресс-центр судебной власти Украины.

4 февраля Бернацкой назначили залог в размере 7 млн гривен по делу "Золотого мандарина". Бывшую чиновницу обязали сдать заграничные паспорта и не общаться с другими подозреваемыми, свидетелями в деле.

Адвокаты Бернацкой подали апелляционные жалобы, но коллегия судей ВАКС решила оставить в силе предыдущее постановление следственного судьи.

Напомним, что по данным следствия, в сентябре 2013 года представитель компании "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольной экс-нардепу "Народного фронта" Георгию Логвинскому, по его непосредственному указанию, подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании с Украины 54,179 млн гривен в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго".

Следствие утверждает, что в это время у "Золотого Мандарина" уже было положительное решение украинсого суда, за реализацией которого компания не обращалась в исполнительную службу. Об этом факте европейский суд уведомлен не был. Компания также отступила право требования к "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с Логвинским.

В дальнейшем, по версии следствия, бывший народный депутат договорился с руководством Министерства юстиции, и при его содействии правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора. На этом основании в феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило долг. По версии правохранителей органов, таким образом государственному бюджету был нанесен ущерб более чем 54 млн грн.