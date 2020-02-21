Гончарук: экономика в Украине растет быстрее, чем в Европе

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что экономика в Украине растет быстрее, чем в Европе.

Об этом он сказал во время отчета перед депутатами Верховной Рады.

"За осень, если кто не заметил, абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенные рейтинги Украины. И то же продолжит происходить весной, если будет сохранен тот курс, который мы с вами взяли", - сообщил премьер.

"То есть ситуация макро продолжает улучшаться. Экономика продолжает расти. Продолжает расти быстрее, чем в Европе. В четвертом квартале темпы роста снизились - это правда. Это вызвано абсолютно объективными факторами. Например, у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой. Например, у нас гораздо меньше произведенной и потребленной электроэнергии, и она намного дешевле, чем прошлой зимой. Например, октябрь и ноябрь были очень неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков для нашей промышленности", - сказал Гончарук.

Напомним, что в четвертом квартале 2019 года экономика Украины выросла всего на 1,5%, что стало самым низким квартальным ростом с начала 2016 года.

Окончательных данных за год еще нет. Но по оценкам НБУ и Минэкономики, ВВП вырос на 3,3%. Примерно такой же рост был зафиксирован и в 2018 году.

Экономика Евросоюза растет медленнее, но многие европейские страны (в том числе соседи Украины) по отдельности демонстрируют гораздо большие темпы, чем Украина. Например, экономика Польши в 2018 году выросла на 5,1%, в 2019 году - на 4,0%.