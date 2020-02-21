Зеленский и Гончарук наградили победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов

Украинский фонд стартапов объявил первых 8 победителей в конкурсе на государственные гранты. В награждении принимали участие президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и директор фонда стартапов Павел Карташов. Трансляцию вели на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Победителями стали:

Команда BioBin, которая работает над уменьшением отходов, негативно влияющих на окружающую среду. Они получили грант на 25 000 долларов. Pytag – торгово-аналитическая платформа для продажи зерна, которая использует уникальные алгоритмы для сбора всех доступных данных об этом рынке – тоже 25 000 долларов. Framiore – бренд женской одежды со своим производством, который внедряет инновационные технологии в производство текстиля – тоже получил 50 000 долларов. "Правомен" – автоматизированный юридический консультант, который будет предоставляет бытовые консультации и помогать формировать документооборот. Команда этого стартапа тоже получила 50 000 долларов. FieldBI – комплексная аналитическо-экспертная система, которая повышает результативность решений для всех стейкхолдеров рынка. Их грант также составил 50 000 долларов. BIOC – технология нанополимеризации, позволяющая на молекулярном уровне связать крохмаль и получить уникальный биопластик. Их государство также профинансирует на 50 000 долларов. GeoDesign.info – онлайн сервис, который предоставляет информацию о рисках открытия кафе, ресторанов, парикмахерских, в зависимости от локаций – тоже профинсирован на 50 000 долларов. Больше всего баллов набрал стартап "АероДрон" – решения на базе беспилотных летательных самолетов, которые являются лидерами по продолжительности полета для разнообразных заданий. Их грант также равен 50 000 долларов.

"Я знаю, насколько сильно хорошим идеям нужна поддержка государства и вера. Вера в людей, в вас, в современные идеи. Наша земля богата талантливыми людьми, но государство почему-то этих людей не замечало", – сообщил перед награждением президент Зеленский.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что для государства есть вызов сделать Украину местом, где будут рождаться стартапы, и куда будут приезжать стартаперы со всего мира.

"Я считаю, что Украина должна быть местом, куда будут хотеть приезжать, а не пытаться выехать, чтобы создать крутую идею", – отметил он.

Глава Украинского фонда стартапов Павел Картошов подчеркнул, что конкурс прошел объективно и непредвзято.

Напомним, что Украинский фонд стартапов – это государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его цель – предоставление финансирования технологических компаний на начальных стадиях развития.

Запуск фонда стартапов состоялся в июле 2019 года. Фонд является инструментом поддержки новых промышленных идей в сегменте микро- и малых предприятий, а также физлиц-предпринимателей. Украинский фонд стартапов получил более 300 заявок.