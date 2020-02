В Киеве открыла офис компания Reddit

В Киеве открылся офис одного из самых популярных в мировом интернете сайта Reddit и сейчас туда ищут разработчиков. Об этом сообщил ресурс AIN.UA.

Отмечается, что у Reddit есть офисы по всему миру и много удаленных сотрудников. «Киев мы выбрали потому, что здесь очень много технически подкованных инженеров, которым интересно заниматься продуктом. Они стремятся к большему, хотят не только писать код. Нам как раз такие и нужны: люди, готовые делать вклад в продукт», — отметил старший дизайнер Павел Грозян.

Первые сотрудники офиса сейчас работают в «Креативном Квартале» в БЦ «Гулливер», их пока всего двое. Также в компанию ищут бекенд- и фронтенд-инженеров. В будущем, возможно, появятся вакансии и для мобильных разработчиков. До конца года компания намерена нанять до 10 человек.

Отмечается, что в компании пока не могут раскрыть все проекты, над которыми будет работать киевская команда.

«Мы проводим огромное количество экспериментов в разных направлениях, одно из них — не рекламный доход, второе — все, что касается будущего интернета. Reddit — это сообщества, объединенные интересами. Мы хотим дать им инструменты, которые позволят убрать давление, которое испытывают пользователи Facebook и Twitter — платформах, которые конвертируют личные данные в кеш. На Reddit возможна абсолютная анонимность и мы принципиально не хотим продавать личные данные пользователей ради рекламы», — отметил инженер по мобильному программному обеспечению Алексей Павловский.

Reddit - одна из самых популярных платформ для общения и обсуждения тем, которые интересны пользователям. Сайт представляет собой рейтинговую систему публикации постов, ссылок и изображений разнообразной, в том числе зачастую узкоспециальной тематики.Reddit известен прежде всего своими интервью в формате AMA (Ask Me Anything, "Спрашивайте, что хотите") с известными людьми, которым задают вопросы сами пользователи. На сайте регулярно появляются известные ученые, звезды шоу-бизнеса, спортсмены и политики.