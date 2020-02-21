На Днепропетровщине 102 объекта "Большой стройки" определены как приоритетные – советник премьера Голик

Самое больше количество школ, садиков, стадионов и дорог в рамках программы "Большая стройка" будет построено и реконструировано в Днепропетровской области. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Почему так. Потому что здесь еще нашей командой в ОГА все процедуры - от идеи, архитектурного воплощения, проекта и до всей бюрократии - были проведены заранее и заключены в программу развития инфраструктуры региона на 2017 - 2021 года", - отметил Голик, который на протяжении четырех лет был советником уже бывшего главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

По его словам, эта область единственная, у которой поданный на утверждение в Укравтодор план ремонта дорог О и С (Дорожный фонд) состоит из дорог, по каждой из которых уже пройдены все процедуры. Т.е. весной область будет строить, а не проводить торги.

"Это важно. Мы научили отдельно взятый государственный орган не мыслить категориями бюджетного года, когда чиновники в середине февраля решают, что они будут делать в текущем году и начинают работы на объектах инфраструктуры к середине лета, и превратили всю область в одну большую строительную площадку", - написал советник премьера.

При этом Голик выложил детальную презентацию планов Днепропетровской ОГА по "Большой стройке" на 2020 год. В области 102 проекты определены как приоритетные. Среди них: 21 школа, 10 садиков, 7 стадионов, 250 км дорог.

Ранее Юрий Голик сообщил, что Укравтодору выделено финансирование в 2020 году на ремонт Объездной Днепра, трасс Днепр – Решетиловка, Днепр – Никополь, Днепр - Кривой Рог, Кропивницкий - Кривой Рог.