НКРСИ решила выдать "Киевстару", Vodafone и lifecell лицензии на 4G в регионах

Нацкомиссия по регулированию связи и информатизации решила выдать "Киевстару", Vodafone и lifecell лицензии на развитие сети 4G в регионах.

Об этом говорится на сайте НКРСИ.

Лицензии выданы на 5 лет для lifecell (до 01.07.2025), 15 лет для Vodafone (до 01.07.2035) и 20 лет для "Киевстара" (до 01.07.2040) для внедрения новой радиотехнологии "Международная подвижная (мобильная) связь IMT" в диапазонах 800-900 МГц.

Операторы должны начать освоение радиочастотного ресурса в сентябре 2020 года и завершить этот процес до ноября 2024 года.

"С выполнением принятого решения НКРСИ будет достигнута цель внедрения радиотехнологии LTE в так называемых низких диапазонах частот (ниже 1 ГГц), что позволит существенно улучшить покрытие территории Украины связью и доступность услуг мобильного широкополосного доступа", - сказано в сообщении.

По условиям лицензий LTE 900 мобильный оператор должен обеспечить среднюю скорость передачи данных не меньше 2 Мбит/с во всех населенных пунктах, где проживает больше 2000 человек (в течение 24 месяцев), на международных (в течение 30 месяцев) и национальных дорогах (в течение 48 месяцев).

Напомним, в 2018 году "большая тройка" мобильных операторов выложила почти 8 млрд гривен за частоты в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц и в том же году начала запускать 4G в крупных городах и курортах.

В 2019 году президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету в малых населенных пунктах.

После этого мобильные операторы договорили перераспределить радиочастоты в этом диапазоне, а в октябре они подписали соответствующий меморандум с Кабинетом министров. Согласно утвержденному плану мероприятий, от доли диапазона должен был отказаться "Киевстар", которому согласно лицензии, были отданы около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также свои частотами в этом диапазоне уступил оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.

Базовые станции диапазона 900 МГц имеют большую дальность действия по сравнению с диапазонами 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет охватить связью 4G большую территорию.