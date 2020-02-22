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Возле школы в Запорожской области обнаружили почти 100 гранат времен Второй мировой

О находке сообщили ремонтники.

Фото: https://zp.dsns.gov.ua/

В Запорожской области на территории школы обнаружили 96 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Об этом 21 февраля сообщили в ГосЧС.

Гранаты обнаружили рабочие во время строительных работ на территории Учебно-воспитательного комплекса №2 имени академика Лазаряна в Орехове.

"Пиротехники Запорожья изъяли 96 взрывоопасных предметов (гранаты, запалы) и патроны. По словам местных жителей, ориентировочно на месте находки во времена Второй мировой войны размещалась оккупационная военная комендатура", - говорится в сообщении.

Обнаруженные предметы уничтожили в специально отведенном месте с соблюдением правил безопасности.

Учебный процесс в заведении не был нарушен, поскольку ученики школы находятся на карантине.

Фото: https://zp.dsns.gov.ua/

Напомним, ранее в Харьковской области рядом с жилой застройкой нашли 61 мину времен Второй мировой.

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