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В Харьковской области рядом с жилой застройкой нашли 61 мину времен Второй мировой

Вероятно, мины раскопали искатели металлолома.

В Харьковской области рядом с жилой застройкой нашли 61 мину времен Второй мировой
Фото: dsns.gov.ua

В селе Верхний Бишкин Первомайского района Харьковской области на территории жилого сектора была найдена 61 мина времен Второй мировой войны.

Об этом информирует пресс-служба ГосЧС.

О взрывоопасной находке спасателям сообщили местные жители.

"При идентификации было установлено, что данные предметы находились на прилегающей к жилому сектору территории на расстоянии около 30 метров от жилой застройки. После осмотра прилегающей территории был сделан вывод, что на данной территории неустановленными лицами проводились работы по поиску металлолома при помощи металлоискателя, о чем свидетельствует много следов от раскопки грунта", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Прибывшие на место пиротехники изъяли, разминировали и обезвредили 60 противотанковых мин и 1 минометную мину калибра 81 мм.

Также была обследована прилегающая территория на предмет нахождения других взрывоопасных предметов.

Ранее в январе в немецком Дортмунде из-за авиабомб времен Второй мировой эвакуировали 14 тыс. человек.

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