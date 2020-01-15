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Папа Римский впервые назначил женщину на должность в Ватикане

66-летняя Франческа Ди Джованни фактически будет одним из замов главы МИДа.

Папа Римский впервые назначил женщину на должность в Ватикане
Франческа Ди Джованни
Фото: vaticannews.va

Папа Римский Франциск назначил первую женщину на должность в Государственном секретариате Ватикана.

66-летняя Франческа Ди Джованни займет должность в департаменте отношений между Ватиканом с другими государствами. Она будет заместителем секретаря, фактически одной из двух заместителей министра иностранных дел, передает Радио Свобода.

Ватикан имеет дипломатические отношения с более 180 государствами.

Сейчас женщины в Ватикане занимают лишь несколько важных должностей. Папа Франциск выступает за постепенное расширение роли женщин в Ватикане и пообещал назначать больше женщин на важные должности.

Государственный секретариат Ватикана координирует внутреннюю работу Святого Престола, а также дипломатические отношения Ватикана с другими странами.

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