Папа Римский впервые назначил женщину на должность в Ватикане

Папа Римский Франциск назначил первую женщину на должность в Государственном секретариате Ватикана.

66-летняя Франческа Ди Джованни займет должность в департаменте отношений между Ватиканом с другими государствами. Она будет заместителем секретаря, фактически одной из двух заместителей министра иностранных дел, передает Радио Свобода.

Ватикан имеет дипломатические отношения с более 180 государствами.

Сейчас женщины в Ватикане занимают лишь несколько важных должностей. Папа Франциск выступает за постепенное расширение роли женщин в Ватикане и пообещал назначать больше женщин на важные должности.

Государственный секретариат Ватикана координирует внутреннюю работу Святого Престола, а также дипломатические отношения Ватикана с другими странами.