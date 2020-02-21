ГБР обыскало отделение полиции в Ровенской области из-за пропажи автомобилей со спецплощадок

Государственное бюро расследований провело обыски в Главном управлении Национальной полиции Ровенской области из-за пропажи автомобилей со специальных площадок.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, работники ГУ Нацполиции присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и которые были признаны вещественными доказательствами в уголовных производствах, для последующей их продажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная стоимость пропавших автомобилей - более 7 млн гривен.

"19-20 февраля следователи ГБР провели более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях Нацполиции и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Во время обысков были изъяты служебная документация, компьютерная техника и средства связи", - сообщили в ГБР.

Досудебное расследование проводится по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).

Напомним, в январе ГБР сообщило о подозрении в присвоении имущества замначальника отдела полиции станций железнодорожного транспорта ГУ НП в Киеве и замначальника сектора криминальной полиции в Донецкой области. Полицейских подозревают в том, что они присвоили и сдали на металлолом металлические трубы весом в 19 тонн.