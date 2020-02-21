На территории медицинского центра "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины обеспечены все условия санитарного эпидемиологического контроля и режима карантина. Эвакуированные граждане (102 человека) размещены в отдельном здании с ограниченным доступом.

Об этом сообщается на сайте НГУ.

"Для них организовано отдельное питание (трехразовое), доставка которого проходит с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания - изолированные. Медработники имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие НГУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллектив санатория работает в штатном режиме. С эвакуированными работают два врача и медсестра.

Фото: ngu.gov.ua

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко также сообщил, что правопорядок на территории санатория обеспечивают 320 сотрудников Нацгвардии, 70 полицейских и 16 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передают "Українськi Новини".

Геращенко также заверил, что ситуация в поселке находится под полным контролем.

Фото: ngu.gov.ua

Фото: ngu.gov.ua

Напомним, ранее одна из эвакуированных украинок показала условия содержания в Новых Санжарах.

В четверг, 20 февраля, 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.