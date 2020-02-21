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Скалецкая заселилась в медцентр к эвакуированным из Китая

Министру выделили отдельное помещение.

Скалецкая заселилась в медцентр к эвакуированным из Китая
Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в пятницу заселилась в медицинский центр "Новые Санжары", где разместили на 14-дневную обсервацию эвакуированных из Китая.

Об этом она сообщила фейсбуке.

"Наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещении", - написала министр.

Она рассказала, что до поздней ночи проверяла условия размещения людей в "Новых Санжарах", поэтому ее запустили в зону обсервации только в пятницу днем.

"Общаюсь с экипажем. В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаки ОРВИ не выявлены. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая кампания", - написала Скалецкая.

Напомним, что 20 февраля в Новые Санжары привезли 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Китая из-за эпидемии COVID-19 в этой стране. Вместе с экипажем самолета, который их привез, и сотрудниками служб, задействованных в эвакуации, они должны провести две недели в изоляции.

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