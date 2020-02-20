Министр здравоохранения решила присоединиться к эвакуированным из Китая и провести в обсервации 14 дней

"Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и всю страну".

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила присоединиться к гражданам, размещенным на обсервацию в Новых Санжарах.

Соответствующее заявление глава Минздрава опубликовала в фейсбуке вечером 20 февраля.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и всю страну", - говорится в сообщении.

Скалецкая заверила, что подготовка к эвакуации была тщательной, подготовлены безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

"Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди - наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности. То, что происходило сегодня, и паника, и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас", - добавила министр.

Скалецкая выразила надежду, что ее пример будет способствовать усмирению ситуации и примирению.

Также она поблагодарила тех, кто работал над эвакуацией, особенно экипаж самолета, медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции.

Утром 20 февраля на место дислокации эвакуированных из Уханя выехали депутаты "Слуги народа": мажоритарщик по округу Геннадий Касай (комитет по вопросам нацбезопасности и разведки), врач Максим Перебийнис и Татьяна Циба из комитета свободы слова.

Также в Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков, туда же вылетел премьер-министр Алексей Гончарук, но только по телефону поговорил с экипажем самолета, который эвакуировал граждан из Китая.