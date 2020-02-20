Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"

Украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Китая, разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

Около 9:40 самолет из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего он должен отправиться в аэропорт "Харьков". Оттуда эвакуированных повезут на автобусах в медицинский центр в Полтавской области, где в связи с этим произошли попытки перекрыть дорогу.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Все они вместе с водителями автобусов будут помещены на 14-дневную обсервацию в медицинском центре.

МВД предупредило, что все попытки помещать размещению эвакуированных граждан или их обсервации будут прекращены Национальной полицией и Национальной гвардией в соответствии с требованиям закона и решению правительственного штаба.

Министерство подчеркнуло, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, вместе с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

Напомним, что на посадку в Китае прибыли все 48 граждан Украины, изъявивших желание эвакуироваться, и 29 иностранных граждан. Однако в самолет пустили не всех: трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками. Все остальные здоровы и прошли санитарный контроль.