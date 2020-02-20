Перед посадкой лайнер долго кружился над восточной частью Украины.

Фото: EPA/UPG

Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами из Китая сел в аэропорту "Борисполь".

Рейс PG7302 вылетел из Алматы и прибыл в киевский аэропорт около 9:40 часов утра, хотя его прилет ожидался еще в 8 часов. В течение около полутора часов перед посадкой самолет делал круги над восточной частью Украины.

Министерство иностранных дел сообщило, что посадка в "Борисполе" - промежуточная.

Фото: Микола Анацький//mvs.gov.ua

Фото: Микола Анацький//mvs.gov.ua

Фото: Микола Анацький//mvs.gov.ua

Фото: Микола Анацький//mvs.gov.ua

Фото: EPA/UPG

"Он дозаправится горючим и вылетит в международный аэропорт "Харьков". По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет", - сказано в заявлении.

В аэропорту "Харьков" находится глава областной администрации Алексей Кучер и высшее руководство региона. Во время общения с журналистами Кучер сказал, что эвакуированных в Харькове и области размещать не будут.

Напомним, что из Китая прилетели 73 пассажиров, в том числе более 40 украинцев. Остальные пассажиры - граждане других государств.

На посадку в Китае прибыли все 48 граждан Украины, изъявивших желание эвакуироваться, и 29 иностранных граждан. Однако в самолет пустили не всех: трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками. Все остальные здоровы и прошли санитарный контроль,

Все они будут находиться на 14-дневной обсервации в Украине. Место изоляции до сих пор не названо.