В ходе столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и гражданский

После столкновений в ходе протеста против приема эвакуированных из Китая в медицинском центре Национальной гвардии в Полтавской области за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.
Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах, информирует пресс-служба областной полиции.
Там напомнили, что во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, "агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями".
Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей.
"Для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков сотрудники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона", - говорится в сообщении.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, несмотря на протесты, все семь автобусов ближе к 21:00 заехали на территорию пансионата в Новых Санжарах.
В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков, туда же вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.