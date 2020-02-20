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В ходе столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и гражданский

Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков.

В ходе столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и гражданский
Фото: ГУНП в Полтавской области

После столкновений в ходе протеста против приема эвакуированных из Китая в медицинском центре Национальной гвардии в Полтавской области за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.

Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах, информирует пресс-служба областной полиции.

Там напомнили, что во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, "агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями".

Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей.

"Для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков сотрудники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона", - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, несмотря на протесты, все семь автобусов ближе к 21:00 заехали на территорию пансионата в Новых Санжарах.

В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков, туда же вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

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