С начала суток в зоне ООС противник 8 раз нарушал режим прекращения огня

С начала суток 20 февраля вооруженные формирования России 8 раз нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на востоке Украины. Применялось запрещенное Минскими договоренностями оружие, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Рядом с Новомихайловкой стреляли из минометов калибра 120 мм (10 мин), также велся огонь из вооружения БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Пищевиком стреляли из минометов калибра 82-мм (2 мины), также враг применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Два обстрела возле Павлополя производились из минометов калибра 82 мм (10 мин), также огонь велся из крупнокалиберного пулемета. В районе Марьинки стреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Два обстрела возле Лебединского велись из минометов калибра 82-мм (10 мин), гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Новозвановки противник осуществил один обстрел из миномета калибра 120 мм (4 мины) и станкового противотанкового гранатомета (8 выстрелов).

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сообщили в Минобороны.

Сегодня с временно оккупированной территории вернули тело погибшего защитника Украины, который погиб в бою 18 февраля.

Напомним, во время атаки, которая произошла в Луганской области 18 февраля, вооруженные формирования России обстреляли кладбище города Попасная.