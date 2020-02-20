Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток в зоне ООС противник 8 раз нарушал режим прекращения огня

Потерь среди украинских защитников нет. 

С начала суток в зоне ООС противник 8 раз нарушал режим прекращения огня
Фото: mignews.com.ua

С начала суток 20 февраля вооруженные формирования России 8 раз нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на востоке Украины. Применялось запрещенное Минскими договоренностями оружие, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Рядом с Новомихайловкой стреляли из минометов калибра 120 мм (10 мин), также велся огонь из вооружения БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Пищевиком стреляли из минометов калибра 82-мм (2 мины), также враг применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

Два обстрела возле Павлополя производились из минометов калибра 82 мм (10 мин), также огонь велся из крупнокалиберного пулемета. В районе Марьинки стреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Два обстрела возле Лебединского велись из минометов калибра 82-мм (10 мин), гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. 

Неподалеку Новозвановки противник осуществил один обстрел из миномета калибра 120 мм (4 мины) и станкового противотанкового гранатомета (8 выстрелов). 

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – сообщили в Минобороны.

Сегодня с временно оккупированной территории вернули тело погибшего защитника Украины, который погиб в бою 18 февраля. 

Напомним, во время атаки, которая произошла в Луганской области 18 февраля, вооруженные формирования России обстреляли кладбище города Попасная.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также