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Самолет SkyUp уже прошел дезинфекцию после эвакуации украинцев из Китая

Вскоре на самолете заменят фильтры систем кондиционирования. 

Самолет SkyUp уже прошел дезинфекцию после эвакуации украинцев из Китая
Фото: EPA/UPG

Самолет авиакомпании SkyUp, который совершил эвакуацию украинских граждан из Уханя, уже прошел процедуру дезинфекции. Об этом сообщается на фейсбуке авиакомпании. 

"По состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Уханя, направляются в место обсервации. Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на отдельной стоянке аэропорта "Харьков". Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", - сказано в сообщении.

Напомним, около 11:55 в аэропорту "Харьков" приземлился самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая. Минздрав отметил, что во время полета и посадки самолета, ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме. Но в министерстве подчеркнули, что они нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан.

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