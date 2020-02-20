Самолет SkyUp уже прошел дезинфекцию после эвакуации украинцев из Китая

Самолет авиакомпании SkyUp, который совершил эвакуацию украинских граждан из Уханя, уже прошел процедуру дезинфекции. Об этом сообщается на фейсбуке авиакомпании.

"По состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Уханя, направляются в место обсервации. Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на отдельной стоянке аэропорта "Харьков". Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", - сказано в сообщении.

Напомним, около 11:55 в аэропорту "Харьков" приземлился самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая. Минздрав отметил, что во время полета и посадки самолета, ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме. Но в министерстве подчеркнули, что они нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан.