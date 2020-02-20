Он шесть часов отказывался выходить из машины, чем заблокировал движение.

Фото: dpsu.gov.ua

Закарпатской области украинские пограничники задержали водителя, который перевозил партию сигарет с белорусскими акцизными марками. Он почти на шесть часов отказывался выходить из авто, чем заблокировал полосу движения на пункте пропуска "Тиса", сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины

Мужчина вместе с двоими пассажирами ехал в Венгрию на авто Toyota Land Cruiser 200 с дипломатическими номерами. Он предоставил удостоверение почетного консула одной из балтийских стран неустановленного примера, и прикрываясь дипломатическим иммунитетом, отказался допускать пограничников к осмотру авто.

Фото: dpsu.gov.ua

"Чтобы совершить пограничный контроль, пришлось применять физическую силу и спецсредства. Всего он перевозил 6550 пачек сигарет", – добавили в Госпогранслужбе.

Фото: dpsu.gov.ua

В действиях правонарушителя усматривают два уголовных преступления – возможную подделку документов, то есть его консульского удостоверения (ст. 358 Уголовного кодекса Украины), незаконная перевозка подакцизных товаров с целью сбыта (ст. 204), а также административное правонарушение – злостное сопротивление пограничникам.

В пресс-службе прокуратуры Закарпатской области подтвердили, что ведется досудебное расследование по факту вероятной подделки документа и незаконной перевозки подакцизных товаров.

Как пишет Mukachevo.net, речь идет о почетном консуле Латвийской республики Юрии Игнатко.

"Личность Игнатко подтвердил и и.о. представителя МИД Украины в Закарпатской области Дмитрий Керечанин, который подчеркнул, что документ, который предоставил мужчина при пересечении государственной границы, не соответствует установленному образцу и департаментом не выдавался", – добавили в СМИ.

Сейчас на сайте среди почетных консулов Латвийской республики имя Игнатко не указано, однако ранее он значился как почетный консул в Ужгороде, о чем свидетельствуют кэш-данные с сайта.

Напомним, в январе сотрудники Госпогранслужбы задержали троих граждан Украины, которые подозреваются в контрабанде сигарет в Румынию при помощи самолета. Воздушное судно нашли в городе Коломыя Ивано-Франковской области, в 100 км от государственной границы.