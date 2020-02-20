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Депутаты "Слуги народа" выехали на место дислокации эвакуированных из Уханя

Персонал санатория, Нацгвардия и полиция также будут находиться на обсервации.

Депутаты "Слуги народа" выехали на место дислокации эвакуированных из Уханя
Александр Корниенко
Фото: Макс Левин

Депутаты "Слуги народа" выехали на место дислокации эвакуированных из Уханя граждан Украины в пгт Новые Санжары в Полтавской области.

Об этом сообщил лидер партии Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

"По ситуации в Новых Санжарах.... Во-первых, мы отправили туда некоторых наших депутатов - сейчас они уже там. Это мажоритарщик по округу Геннадий Касай (комитет по вопросам нацбезопасности и разведки, - ред.), это опытный врач Максим Перебийнис, и это Татьяна Циба из комитета свободы слова, которая тоже из Полтавской области", - рассказал он.

По словам Корниенко, в первую очередь жители Новых Санжар обеспокоены тем, что санаторий, в котором будут размещены эвакуированные, расположен в черте поселка.

"Люди переживают, чтобы не было распространения вируса. Хотя мы знаем, что на борт допускались только здоровые граждане", - подчеркнул депутат. Он также отметил, что бойцы Нацгвардии ведут себя максимально корректно, а серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий сообщил, что весь персонал и Нацгвардия будут вместе с эвакуированными на обсервации 14 дней. Больных на борту не было.

"Во-первых, хочу подчеркнуть: в этом санатории нет больных. Есть люди, которых размещают даже не на карантин, а на обсервацию. 14 дней они будут находиться под наблюдением, и если у кого-то из них появятся симптомы простуды, даже не коронавируса, то их перенаправят в инфекционное отделение, которое проверено Всемирной организацией здравоохранения и готово для принятия таких больных", - сказал он.

Радуцкий добавил, что весь персонал тоже в течение этих 14 дней не будет иметь возможности покинуть территорию санатория. Это же касается сотрудников Национальной гвардии и Нацполиции.

"Эти люди согласились, что они в течение 14 дней будут находиться там. И там такое количество людей, что они будут иметь возможность и работать, и отдыхать", - добавил глава комитета здравоохранения.

Напомним, сегодня в Украину прибыли 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Все они вместе с водителями автобусов будут помещены на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

В среду вечером и утром в четверг жители пгт перекрывали дорогу в знак протеста. Между ними и правоохранителями произошли столкновения. В результате, полиция задержала 10 наиболее агрессивно настроенных человек, блокировавших дорогу межрегионального значения.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал украинцев, которые пытаются помешать размещению эвакуированных из Китая граждан. По его словам, бактериологическая угроза в Украине намного ниже, чем угроза отсутствия человечности.

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