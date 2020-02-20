Хроніки Опішнянської ОТГ: «картина» формування Перспективного плану Полтавщини набуває брудних відтінків

Формування перспективного плану Полтавської області набирає нових брудних відтінків. Включення Кирило-Ганнівки та Ставкового до Опішнянської громади викликало чималий опір у районних землевласників: думкою людей та всіма видимими перевагами хочуть знехтувати і приєднати сільські ради до віддаленої Зіньківської ОТГ . Проте минулі вихідні та події цього тижня стали доленосними: жителі Кирило-Ганнівки вперше зібралися на реальні громадські слухання та відкрито проголосували за Опішнянську громаду. Мене, як голову ОТГ, це не може не тішити, та губернатор Олег Синєгубов, всупереч методиці, в оновленому Перспективному плані все одно відніс сільради до Зіньківської громади.

У Полтавській області Перспективний план «переплановують» вже втретє. У 2015 році він був сформований експертами за принципом доцільності. Проте за п’ять років від Опішнянської ОТГ постійно «відкраюють» території сільських рад, які мали до нас приєднатися. Тобто чиновники між собою знову домовилися, не питаючи у селян.

Фото: facebook.com/ReznikNikolay

Минулої неділі до мене звернулися жителі Кирило-Ганнівки, щоб я приїхав до них та розповів про процес об’єднання, розвиток нашої громади та переваги приєднання до Опішні. Найбільше у цій ситуації мене здивувало те, що за всі п’ять років з початку формування громад для людей жодного разу не організували жодних слухань і лише за рішенням голови села було прийнято рішення включити сільську раду до складу Зіньківської ОТГ.

За результатами засідання люди одноголосно проголосували за об’єднання з Опішнею, а за Зіньків – нуль голосів. Люди хочуть до Опішні! Бо це логічно історично і правильно. Проте представники Зіньківської ОТГ, які теж були присутні на слуханнях, почали все заперечувати та говорити, що люди не мають права голосувати і збори нелегітимні. Але разом з тим, чомусь, приїхали на ці збори, виступали і дуже були проти, аби люди голосували. Коли зрозуміли, що збори легітимні – почали стверджувати: голосували привезені опішняни. Так, з Опішні, справді приїхало п'ятеро осіб – депутати Опішнянської селищної ради та староста Малих Будищ. Збори відбулися за всіма правилами: про них повідомили заздалегідь, вівся протокол зустрічі та відеозйомка.

Ми завчасно розуміли, що маємо справу із шулерами та маніпуляторами, які будуть заявляти, що збори нелегітимні, людей — привезли, а, можливо, навіть розкажуть історію про «розп’ятого хлопчика у трусиках». Тому за день до цього, місцеві жителі зібрали підписи всіх, хто підтримує приєднання до Опішнянської ОТГ. Всього 250 підписів. Важливо розуміти, що в самому селі офіційно зареєстровано 430 людей. А реально проживає набагато менше.

Усі підписи я вже передав голові Полтавської ОДА Олегу Синєгубову та надіслав до Мінрегіону.

Згодом, 18 лютого, у Кирило-Ганнівці мала відбутися сесія сільської ради, на якій планували вирішити долю об’єднання, звісно, без врахування думки її мешканців. Тому люди зібралися і підготували відкритий лист до Кирило-Ганнівського сільського голови Сергія Тополя, у якому вимагають повідомляти їх завчасно щодо проведення сесії та врахувати рішення, прийняте на громадських слуханнях. Також жителі вимагають донести до місцевих депутатів думку більшої частини людей, які висловили бажання приєднатися до Опішнянської громади.

Та на цьому ми вирішили не зупинятися. Я провів брифінг у Верховній Раді, під час якого звернувся до Віце-прем’єр-міністра України – Міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля з проханням звернути увагу на це питання, врахувати економічну доцільність під час рішення про приєднання цих сільських рад. Адже в такі моменти необхідно відкинути політичні ігри та підкилимні домовленості!

Переваги приєднання до Опішняської громади очевидні: від цих двох сіл до Зіньківської громади, куди хочуть їх приєднати, близько 35 кілометрів, до Опішнянської – близько 20 кілометрів. Тим паче, дорога, по якій їздять до Зінькова проходить, знову ж таки, через Опішнянську ОТГ. По-друге, Опішнянська громада існує вже рік. За цей час ми досягли чимало. Усі необхідні послуги доступні і для мешканців Опішні, і для людей з навколишніх сіл. По-третє, бюджет Опішнянської ОТГ (у разі об’єднання із Кирило-Ганнівкою та Ставковим) становитиме близько 110 млн, Зіньківської (у складі 19 сільрад) – 130 млн. Але бюджет у розмірі 130 млн, в такому разі доведеться ділити на 19 сільрад, у той час в Опішнянській – на 7 сільрад. Тому коштів, які припадатимуть на одну сільраду в Опішнянській ОТГ у 2,5 рази більше. У нашій громаді функціонує 5 шкіл і ми можемо утримувати ці заклади, в той час, коли велика Зіньківська ОТГ не зможе забезпечити існування такої кількості шкіл, які є зараз, тому буде вимушена закрити деякі з них. Швидка допомога, поліція, пожежна станція – все обслуговується в Опішні. Але, чомусь, людей примусом затягують до Зіньківської ОТГ.

Також в Опішні вилучають реверс – 3,5 мільйони, тому що у нас не вистачає населення. А громади в Україні повинні бути бездотаційні та безреверсні.

Я звертаюся до всіх радників Міністра, а також до самого Дениса Шмигаля: не підписуйте перспективний план у такому форматі! Політики приходять і йдуть, а людям там жити. Я дуже хочу, щоб наш губернатор Олег Синєгубов почув людей та послуговувався логікою без подвійних стандартів.

Коли вже чиновники та агробарони зрозуміють, що епоха вирішувати все за людей та йти проти їхньої волі скінчилася? У мене склалося враження, що так наполегливо відстоювати приєднання до Зінькова і йти проти своїх земляків можуть тільки добре вмотивовані люди. Але дуже сумно, що український народ постійно жаліється на погане життя, а коли настає можливість щось змінити, вони продають майбутнє своїх дітей за машину буряка, не розуміючи, які будуть наслідки на найближчі 100 років.