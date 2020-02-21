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Зеленский пообещал вернуть домой украинку с собачкой из Уханя

Он позвонил девушке и заверил, что ее там не оставят. 

Зеленский пообещал вернуть домой украинку с собачкой из Уханя
Анастасия Зинченко
Фото: Instagram

Президент Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из китайского Уханя из-за своей собаки. Видео разговора девушка обнародовала в Instagram.

"Мы вас там не оставим. Я знаю, вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто недавно узнал про эту проблему, что побоялись почему-то брать собаку. Можно понять, все немного нервничают", – сказал он.

Девушка в подписи к опубликованному видео отметила, что президент ее подбодрил и пообещал помочь в решении проблемы.

Напомним, что утром 20 февраля в Украину прибыл борт с эвакуированными из Китая гражданами Украины и других государств. На посадку в Китае прибыли все 48 украинцев, изъявивших желание эвакуироваться, и 29 иностранных граждан. Однако в самолет пустили не всех: трех граждан Украины и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками. Все остальные здоровы и прошли санитарный контроль.

Местом обсервации, где все эвакуированные должны находиться под 14-дневным контролем медиков, выбрали медицинское учреждение Национальной гвардии в поселке Новые Санжары Полтавской области. С ночи местные жители протестовали против размещения там эвакуированных, произошло несколько стычек с полицией.

В автобусы, подъехавшие к санаторию, бросали камни – у нескольких машин разбиты стекла. Полиция задержала 24 агрессивных митингующих. В ходе стычек пострадали девятеро правоохранителей. 

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