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Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант работы

Патрулирование будет круглосуточным.

Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант работы
Фото: Андрей Новицкий / МВД

Полиция в Новых Санжарах Полтавской области перешла на усиленный вариант несения службы. Патрулирование будет круглосуточным.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Сейчас, в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно", – цитирует заявление Ярового пресс-служба МВД.

Глава ГосЧС Николай Чечеткин в свою очередь добавил, что в Новых Санжарах дежурят спасатели.

"Здесь находится оперативный автомобиль для обеспечения связи и общего мониторинга на территории базы. Кроме того, здесь находятся наши силы и спасательная техника на случай чрезвычайной ситуации", - сказал глава ГоЧС.

В МВД напоминают, что местными жителями были созданы пять несанкционированных блокпостов, дорога перекрыта тракторами и автомобилями.

Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными из Китая гражданами протестующие начали забрасывать их и полицейских камнями. За медицинской помощью обратились 9 полицейских и один гражданский. Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах.

Как сообщалось, несмотря на протесты, все семь автобусов с эвакуированными заехали на территорию медицинского центра Национальной гвардии в Новых Санжарах.

В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков, туда же вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из Китая и провести в обсервации 14 дней.

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