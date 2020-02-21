В Китае вновь вырос суточный показатель заболеваемости коронавирусом

В Китае суточный показатель заболевших коронавирусом COVID-19 вырос более чем в два раза в сравнении с предыдущим днем и составил 889 новых случаев. Об этом пишет Reuters.

Количество погибших увеличилось на 118 и составило 2236. Преимущественно летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй.

По состоянию на 21 февраля известно о 75 400 заболевших в Китае и 1076 заболевших в 25 других странах.

В Южной Корее в одном из крупнейших городов – Тэгу – из-за выявления десяти случаев инфицирования улицы фактически опустели, жители опасаются общественных мест.

У двоих эвакуированных с круизного лайнера в Японии австралийцев обнаружили коронавирус после их возвращения на родину. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что продлит запрет на въезд из материкового Китая на четвертую неделю.

В Токио выразили обеспокоенность, что вспышка коронавируса может сорвать Олимпийские игры, которые начнутся 24 июля. Мэр Лондона заявил, что британская столица готова принять Олимпийские игры, если их придется переносить из Токио.

Напомним, за минувшие сутки в Китае сократилось количество случаев заражения коронавирусом COVID-19. Было подтверждено 394 новых случая заражения. Умерли 114 пациентов.