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Переселенцы из Донецка привезли продукты под санаторий в Новых Санжарах

Таким образом, переселенцы поддержали сограждан.

Переселенцы из Донецка привезли продукты под санаторий в Новых Санжарах, где на обсервации находятся эвакуированные из Китая украинцы. Об этом у себя на фейсбуке сообщил журналист телеканала «Настоящее время» Владимир Рунец.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. «Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них». От интервью отказались, разгрузили машину и уехали", - написал Рунец.

Фото: Volodymyr RunetsФБ
Фото: radiosvoboda

Напомним, с ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения в медицинском центре Национальной гвардии. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, однако они не прекратили препятствовать им. После этого столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями, по фото было видно разбитые окна автобусов.

В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.

В свою очередь, Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила присоединиться к гражданам, размещенным на обсервацию в Новых Санжарах. Она проведет с ними все 14 дней.

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