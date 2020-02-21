Жители поселка Микулинцы в Тернопольской области заявили, что не молились против приезда украинцев из Китая.

Об этом говорится в репортаже местного издания "МедиаТОР" с импровизированного блокпоста на подъезде к санаторию "Медоборы". 20 февраля там третий день подряд собрались люди, обеспокоенные слухами о возможном размещении эвакуированных из Китая.

В ходе общения с журналистами местные жители пожаловались на то, что их оболгали.

"Информацию перекрутили, что священники правят молебен ради того, чтобы украинцев не приняли. Сделали из нас клоунов", - возмутился один из местных жителей.

"Нам очень обидно, что такое мнение о нас. Мы любим украинский народ и переживаем. Сотни плакали и ждали, чтобы их [эвакуированных] приземлили удачно, а о нас такие слова плохие писали", - сказала другая женщина.

Протоиерей Василий Мариновский, настоятель местного храма Православной церкви Украины, тоже сказал, что не правил службу против кого-то.

"Мы собираемся, чтобы совершить вечернюю службу, молились за счастливый прилет братьев и сестер в Украину. Мы молились, чтобы власть брала на себя ответственность и организовывала то, что от нее требуется в таких ситуациях", - сказал он.

В то же время священник признал, что люди чувствуют облегчение, что эвакуированных привезли не в "Медоборы".

"Мы знаем, что каждый должен быть милосердным, что мы должны любить ближнего своего, как самого себя. Но скажу так: есть еще "не суди и не судим будешь". Упаси Господь любому из тех, кто пишет негативно, требует наказать священников... Мы не наговариваем никого против кого-то. Наоборот, добавить людям духа, потому что они измучены, истощены, третью ночь в неведении. Не столько люди переживают за себя, как за своих внуков. Просим не судить нас слишком строго. А если и согрешили, мы каемся. Прости нас Господи, потому что грешны мы", - сказал настоятель.

Он добавил, что его личное мнение не является позицией ПЦУ.

Напомним, что эвакуированных из Китая привезли не в Тернопольскую область, а в поселок Новые Санжары в Полтавской области.

Это привело к столкновениям и массовым беспорядкам. В результате пострадали девять правоохранителей, в том числе пятеро - серьезно. Среди митингующих пострадала одна женщина - она упала и ее травмировали люди из толпы.

Всего за сутки в населенном пункте задержали 24 человека: 17 утром и 7 вечером. Открыты два уголовных производства - массовые беспорядки и нанесение телесных повреждений правоохранителям.