После этого участники мероприятий пришли под Офиса президента Украины.

В центре Киева, на Майдане Независимости, 20 февраля почтили память Героев Небесной сотни, трагически погибших во время Революции Достоинства.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Неподалеку Октябрського дворца в небе зажгли символические Лучи Достоинства, которые символизируют души погибших героев. Эта инсталляция традиционно зажигается каждый год в день памяти погибших на Майдане.

Фото: Макс Требухов

На мосту над улицей Институтской разместили плакат "Россия начала войну здесь".

Обновление. После мероприятий на Майдане те, кто пришел почтить память погибших, отправились по ул. Институтской к офису президента Украины. По состоянию на 20:25, там находилось около сотни людей.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, 18-20 февраля стали самыми кровавыми днями в противостоянии украинского народа и власти на тот момент президента Виктора Януковича. За один день во время столкновений с силовиками погибли несколько десятков человек, снайперы стреляли в активистов на поражение.