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Умерла мать погибшего героя Небесной Сотни журналиста Сергиенко

Журналист Василий Сергиенко был похищен и жестоко убит в 2014 году.

Умерла мать погибшего героя Небесной Сотни журналиста Сергиенко
Фото: Свобода

В Корсунь - Шевченковском умерла мать героя Небесной Сотни Василия Сергиенко.

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка, директор радио "На волне Корсуня" Галина Добровольская.

"Отлетела в вечность душа мамы героя Небесной Сотни Василия Сергиенко. 93-летняя женщина, на глазах которой произошло самое страшное - убийство сына - так и не дождалась наказания его палачам. Нина Андреевна последние шесть лет жила лишь надеждой на справедливость. И сегодня тоже должен был быть очередной суд...", - написала она.

"Выражаем искренние соболезнования всем родным, а особенно хрупкой и одновременно очень сильной Валентине Сергиенко, которая после гибели мужа взяла на себя полностью заботу о его маме. Держитесь, дорогая. Мы с вами... Церемония прощания и захоронения состоится во вторник, 3 марта от 11:00 по ул Мичурина, 16 в Корсунь-Шевченковском. Похоронят Нину Андреевну на кладбище возле больницы, рядом с сыном", - добавила журналистка.

Напомним, журналист Василий Сергиенко был убит в 2014 году. 4 апреля 2014 года его похитили в Корсунь-Шевченковскоми позже его убили, а тело спрятали в лесу.

В 2017 году в Украине учредили конкурс журналистских расследований имени Василия Сергиенко.

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