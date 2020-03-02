Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания, - Минобороны

С начала марта этого года все боевые части Вооруженных Сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов. В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Об этом сообщает пресс-центр Кабмина со ссылкой на Минобороны.

Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект.

Отмечается, что у военнослужащих появилась возможность бывирать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете.

«Реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, обычными в гражданской жизни, но ранее недоступными людям в военной форме», - сказано в сообщении.

В то же время, начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений.

Напромним, переход на новую систему питания Вооруженные Силы начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. По состоянию на июль 2019 года, половина военнослужащих ВСУ перешли на новую систему питания по каталогу. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему переведут 100% личного состава.

27 июля в Минобороны заявили, что ОАСК приостановил реформу питания, а именно - приказа "О переходе военных частей ВСУ на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019. В министерстве предупредили, что прекращение действия приказа будет иметь серьезное негативное влияние на систему обеспечения ВСУ, а также мотивацию украинских военных, в том числе, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС. Кроме того, это будет содействовать коррупции в системе питания ВСУ.

16 декабря Шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Министерства обороны о переводе воинских частей на новую систему питания.