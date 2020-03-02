Оккупанты обстреляли жилые дома в Красногоровке Донецкой области

Вооруженные формирования Российской Федерации 2 марта обстреляли населенный пункт Красногоровка Донецкой области. Они вели огонь на поражение по домам мирных жителей, применяя при этом минометы калибра 120 мм, запрещенные Минскими договоренностями. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Вследствие разрыва мины рядом с домом взрывной волной выбито оконное стекло, осколками ранило одного жителя", – добавили в штабе.

Отмечается, что такие действия российских оккупантов подтверждают их заинтересованность в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины.

"Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали огневые методы и дали российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются", – отметили в штабе Объединенных сил.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 1 марта противник 11 раз открывал огонь. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения и еще двое – боевое поражение.